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17:40   24 Января 2020
Россия

Рейтинг Путина вырос после оглашения послания Федеральному собранию

Рейтинг Путина вырос после оглашения послания Федеральному собранию

Рейтинг президента России Владимира Путина вырос после оглашения послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованного в пятницу, 24 января.

Деятельность Путина на посту главы государства одобряют более 65 процентов россиян. Доверяют президенту РФ более 70 процентов респондентов. Рейтинг партии «Единая Россия» также вырос, свидетельствует опрос. Единороссов поддерживают 32,6 процента россиян.

По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, рост рейтинга Путина объясняется резонансным посланием Федеральному Собранию, которое президент огласил в середине января. 

«Рейтинг оценки его работы и доверия стал расти, прибавив в недельном исчислении от 2,5 (доверие) до трех (оценка работы) процентов и выйдя тем самым на трехмесячный максимум», — прокомментировал он.

Ранее глава государства выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил изменить Конституцию, принять меры по улучшению демографии в стране и усилить социальную поддержку граждан.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #рейтинг #политика #вциом #общество

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