Военная техника расчищает путь к занесенному поселку в Алтайском крае

Инженерная техника военных привлечена для расчистки снежных заносов на дорогах. После сильной метели поселок Савинка в Алтайском крае оказался отрезанным — из-за снега невозможно осуществлять транспортное сообщение с населенным пунктом. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Режим повышенной готовности введен в Алтайском крае из-за снежного шторма. Метель с сильным боковым ветром занесла 19 дорог. Такая погода сохранится в регионе еще два дня.

«К расчистке дорог задействована тяжелая инженерная техника — бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады. Экипажи машин приступили к расчистке снежных заносов на участке дороге между селами Савинка и Моховское протяженностью около десяти километров», — отметили в пресс-службе.

Решение о привлечении военной техники принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Глава Алтайского края Виктор Томенко обратился к нему за помощью.

В селе Савинка проживает около 500 человек. Военная инженерная техника расчистит дорогу и восстановит транспортное сообщение между селом и городом Алейском.