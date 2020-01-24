Баранец считает, что лишь РФ стремится урегулировать кризис в Ливии

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что отправленные Турцией в Ливию сирийские боевики в условиях перемирия занимаются грабежом мирных жителей. Такое мнение он выразил в беседе с ФАН.

Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что сейчас в Ливии действует множество сирийских боевиков, которые переброшены из провинции Идлиб турецкими военными. Гуттериш отметил, что террористическая угрозу в африканской стране.

Баранец считает, что переброшенным из Сирии боевикам, во время действия режима прекращения огня остается лишь заниматься грабежом местного населения.

«Они терроризируют обычных ливийцев, и это правда, потому что не только ливийская разведка, не только разведка фельдмаршала Халифы Хафтара, но и российская разведка располагают абсолютно неопровержимыми данными, что несколько крупных формирований, особенно которые находятся в окружении в Идлибе несколько месяцев назад, были переброшены в Ливию», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что переброской занималась именно Турция. По словам аналитика, стремится урегулировать ливийский кризис сейчас только Россия. Действия Анкары лишь подлила огонь в костер конфликта в Ливии. Баранец напомнил, что благодаря призыву Москвы, огонь вс ртане прекращен на 95%.

«Так что фактически Эрдоган поступил как предатель. Он на словах говорил одно, а на деле творил совершенно другое — Турция вмешивается в ливийскую гражданскую войну. Совершенно понятно, что Эрдоган протаскивает свою идею великого турецкого султаната», — резюмирует собеседник издания.

Напомним, Турция перебросила сирийских боевиков в Триполи для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Это спровоцировало росту преступности в столице республики. Сейчас банды продолжают терроризировать мирных жителей.

Россия тем временем стремится содействовать политическому урегулированию в Ливии. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами.