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16:51   24 Января 2020
Весь мир

Произошла стрельба в немецкой общине Рот-ам-Зе

Произошла стрельба в немецкой общине Рот-ам-Зе

Произошла стрельба в одном из кафе немецкой общины Рот-ам-Зе. Шесть человек погибли. Об этом сообщает немецкий портал «FOCUS Online».

По меньшей мере еще два человека получили ранения. Жизни одного из них ничего не угрожает, сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестный устроил стрельбу, погибло по меньшей мере шесть человек. Инцидент произошел в северо-восточной части Баден-Вюртемберга. Подозреваемый уже арестован, его личность не раскрывается. Мотив преступления был бытовым – жертвы и преступник знали друг друга, сообщает полиция.

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Автор: Роман Самойлов
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