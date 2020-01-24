Произошла стрельба в немецкой общине Рот-ам-Зе

Произошла стрельба в одном из кафе немецкой общины Рот-ам-Зе. Шесть человек погибли. Об этом сообщает немецкий портал «FOCUS Online».

По меньшей мере еще два человека получили ранения. Жизни одного из них ничего не угрожает, сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестный устроил стрельбу, погибло по меньшей мере шесть человек. Инцидент произошел в северо-восточной части Баден-Вюртемберга. Подозреваемый уже арестован, его личность не раскрывается. Мотив преступления был бытовым – жертвы и преступник знали друг друга, сообщает полиция.