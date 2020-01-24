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17:48   24 Января 2020
Россия

США опоздали на шесть лет с публикацией документов ЦРУ о Бандере

США опоздали на шесть лет с публикацией документов ЦРУ о Бандере

Опубликовав документы о лидере запрещенной в России «Организации украинских националистов»* (ОУН) Степане Бандере, американцы сами себя разоблачили. Такое мнение выразил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», экс-глава пресс-службы ФСБ Александр Михайлов в беседе с «Политикой сегодня».

24 января Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило архивные документы по Второй мировой. Среди них были и данные о Бандере, который упоминается как «агент Гитлера». Такой шаг американцев основан исключительно на политических интересах, уверен Михайлов.

Рассекретив документы о Бандере, США признались в сотрудничестве с нацистами

Он напомнил, что все данные по нацистскому преступнику в Советском Союзе издали еще в 1946 году, а материалы ЦРУ не привнесли ничего нового. К тому же, само управление не имеет к сбору информации никакого отношения, ведь все опубликованные материалы основаны на итогах Нюрнбергского процесса, который проходил с 1945-го по 1946-ой года.

«Они [американцы] показали, в общем-то, свою глупость. Они сделали паузу с 14-го года, когда еще можно было каким-то образом купировать бандеровское движение* [на Украине]. [Тогда] они не придавали материалы гласности, а сейчас выложили. Для нормальных людей понятно, что они сами себя, по сути, высекли», — отметил собеседник ПС.

Михайлов напомнил, что до 1951 года Бандера проживал в Мюнхене — на территории американской оккупационной зоны. Однако американские спецслужбы не искали его, не привлекали к ответственности. Более того, Штаты даже не пытались разобраться с бандеровскими силами на «своей» земле.

Рассекретив документы о Бандере, США признались в сотрудничестве с нацистами

«То есть, обозначив, что Бандера является нацистским преступником, тем самым [Соединенные Штаты] показали, что они его сами прикрывали на протяжении достаточно длительного времени. С 45-го по 59-й год он был под их "крышей"», — констатировал эксперт, напомнив, что в 1959 году главаря ОУН* «хлопнули» русские.

Подобным шагом Америка сама себя разоблачила: в годы Второй мировой войны американцы использовали нацистских преступников, которые проживали в зонах их оккупации, в своих целях, говорит Михайлов. В целом, уверен бывший сотрудник ФСБ, Вашингтон пошел на это, чтобы дистанцироваться от Украины, так как устал от «украинского режима».

* «Организация украинских националистов» (ОУН, бандеровское движение) — экстремистская организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сша #вторая мировая война #бандера #цру #национализм

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