Боевики провоцируют Сирийскую арабскую армию в Идлибе, нарушая ранее установленный режим тишины. Обстановка в Идлибской зоне деэскалации продолжает накаляться. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Агентство со ссылкой на источники в Twitter сообщает, что столкновения в Идлибе не утихают. Боевики обстреляли деревню Абу Джариф из РЗСО «Град». Также известно, что в районе населенного пункта Сахьян ведутся ожесточенные бои. Данные о пострадавших ФАН не приводит.

Под обстрел террористов попали территории еще одной сирийской провинции — Алеппо. Отмечается, что радикалы нанесли удары по районам Аз-Захра и Новый Алеппо. Правительственные силы при поддержке российских военных использовали авиацию и атаковали боевиков на подступах к деревне Хан-Туман к юго-западу от провинции.

Напомним, в настоящий момент большая часть Идлиба подконтрольна террористам. Район отвели для создания зоны деэскалации, в которую переместились боевики, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях Сирии.

10 января в Минобороны Турции заявили, что Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения боевых действий в Идлибе в полночь 12 января. САА остановили наступление на боевиков раньше срока — 9 января. Несмотря на это, террористы продолжают нарушать перемирие.