ОНФ покажет ролики о прорыве блокады Ленинграда на медиафасадах крупных городов

Видеоролики о подвигах солдат при прорыве блокады Ленинграда покажут на медиафасадах в городах-миллиониках 27 января. Мероприятия пройдут в рамках патриотического проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Памяти героев».

Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 24 января. Видеоролики увидят жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тюмени, Волгограда, Самары, Перми и Уфы.

Ролики озвучили телеведущая и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Оксана Пушкина, народные артисты России Сергей Безруков и Евгений Князев, олимпийский чемпион Александр Легков, певица Зара и другие.

В Петербурге ролики покажут на крупнейшем в Европе медиафасаде, площадь которого равна почти трем футбольным полям. Отмечается, что видео выложат на официальных аккаунтах ОНФ в соцсетях.