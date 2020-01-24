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16:57   24 Января 2020
Россия

ОНФ покажет ролики о прорыве блокады Ленинграда на медиафасадах крупных городов

ОНФ покажет ролики о прорыве блокады Ленинграда на медиафасадах крупных городов

Видеоролики о подвигах солдат при прорыве блокады Ленинграда покажут на медиафасадах в городах-миллиониках 27 января. Мероприятия пройдут в рамках патриотического проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Памяти героев».

Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 24 января. Видеоролики увидят жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тюмени, Волгограда, Самары, Перми и Уфы.

Ролики озвучили телеведущая и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Оксана Пушкина, народные артисты России Сергей Безруков и Евгений Князев, олимпийский чемпион Александр Легков, певица Зара и другие.

В Петербурге ролики покажут на крупнейшем в Европе медиафасаде, площадь которого равна почти трем футбольным полям. Отмечается, что видео выложат на официальных аккаунтах ОНФ в соцсетях.

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Автор: Арсений Аскольский
#блокада #онф

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