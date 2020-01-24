США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

Власти США испугались гибели своих солдат и противостояния армии Ирана. Вашингтон предпочел воздействовать на Тегеран санкциями и угрозами, сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом издания «iReactor».

В четверг, 23 января, было опубликовано заявление Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, из которого ясно – Вашингтон расширил свои санкции в отношении Ирана. В этот раз ограничительные меры коснулись не только иранских граждан, но и одного гражданина КНР. Ограничения введены также против пяти китайских компаний и одной из ОАЭ.

В Вашингтоне заявляют, что все эти компании оказывают помощь нефтяному экспорту Ирана, который идет в обход американских санкций. США не устраивает, что на эти средства финансируется Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Одним из подразделений КСИР командовал иранский генерал Касем Сулеймани. Напомним, 3 января этого года он был убит силами США в Багдаде по личному приказу президента Дональда Трампа. Удар Вашингтона сильно обострил ситуация на Ближнем Востоке, местные жители устраивают массовые шествия с требованием к США покинуть регион.

Убийство Сулеймани может стать причиной нового вооруженного конфликта, уверены эксперты. Однако, США ушли от прямого столкновения и воспользовались своим излюбленным методом наложения санкций на Тегеран. Таким образом Вашингтон проявил свой страх перед иранской армией, которая может доставить американцам очень серьезные проблемы, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это не "банановая республика", это не слабая страна, у Ирана колоссальное влияние на Ближнем и Среднем Востоке. В конце концов у Ирана есть ракетное оружие. В этом плане американцы, взвешивая риски возможной войны с Ираном, трезво оценивают возможности, понимая, что прямой конфликт приведет к очень серьезным проблемам и последствиям для США, поэтому они и не идут на прямую агрессию», — заявил эксперт.

Иранский народ уже очень долгое время живет под санкциями США, поэтому новые ограничения стране не страшны, считает Коротченко. Дональд Трамп расширяет санкции лишь для того, чтобы показать свое давление на страну. И пусть это давление чисто «символическое».

«Иран довольно большая страна и введение каких-то санкций против физических лиц не окажет никакого критического воздействия на ту политику, что проводит Тегеран. Это политика суверенного развития и отказ следовать тому пути, что предлагает США. В том числе и пути силового давления», — заключил Коротченко.

Ранее Вашингтон ввел запрет на продление и получение виз для предпринимателей Ирана. Таким образом США пытаются еще больше «расшатать» обстановку в стране.