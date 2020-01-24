Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Российский лидер Владимир Путин поднял фуражку, которая упала у офицера палестинского караула. Видео опубликовал фотограф президента Палестины Махаммад Атик.

На кадрах видно, как Путин, проходя ряды военных, заметил лежащую на полу фуражку. Президент остановился, поднял головной убор, и надел на голову офицера. Уходя, он оказал военному большой палец.

В Палестине восхищены Путиным: он поднял упавшую фуражку офицера караула. Видео фотографа Аббаса распространяется в арабском мире со скоростью нового коронавируса pic.twitter.com/gQtrkL0Zjo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 24, 2020

Напомним, 23 января Путин посетил Палестину, где встретился с президентом Махмудом Аббасом.