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16:31   24 Января 2020
Россия

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Российский лидер Владимир Путин поднял фуражку, которая упала у офицера палестинского караула. Видео опубликовал фотограф президента Палестины Махаммад Атик.

На кадрах видно, как Путин, проходя ряды военных, заметил лежащую на полу фуражку. Президент остановился, поднял головной убор, и надел на голову офицера. Уходя, он оказал военному большой палец.

Напомним, 23 января Путин посетил Палестину, где встретился с президентом Махмудом Аббасом.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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