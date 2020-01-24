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16:23   24 Января 2020
Ближнее зарубежье

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Украина попросит у Европейского союза 26 миллионов евро на проведение земельной реформы. Об этом в пятницу, 24 января, написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук у себя в Telegram-канале. 

«Правительство планирует привлечь 26 миллионов евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы», — написал он.

Гончарук также подчеркнул, что украинский кабмин уже одобрил соответствующий проект соглашения. 

Ранее глава один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что попытки властей Украины любой ценой продать землю навязаны внешним управлением Международного валютного фонда.

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Автор: Софья Белоцерковская
#киев #политика #общество #весь мир

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