Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока

Практически все политические силы Ирака объединились в «марше миллионов», желая ухода США с Ближнего Востока и с территории страны. В пятницу, 24 января, в городе прошла масштабная демонстрация, инициатором которой выступил одним из лидеров партии «Саирун», шиитский политик Муктад ас-Садр.

Акцию поддержали даже структуры проправительственной коалиции «Хашд аш-Шааби», ведущей борьбу с террористами ИГ* (запрещено в РФ).

More than a million of Iraqis rally against US military presence, today in Baghdad. 'No, No America': Iraq protesters demand U.S. military pullout.#iraqProtest #Iran #USA pic.twitter.com/tPAT2d1R4Y — Ahmed H. Ali (@ahmedhasanali) January 24, 2020

Выход на демонстрацию является посланием жителей Ирака Соединенным Штатам, Багдад требует прекратить военную оккупацию страны со стороны Вашингтона. Марш прошел мирно, участникам разрешили брать с собой лишь флаги Ирака и транспаранты против США, передает ФБА «Экономика сегодня».

Демонстрация началась утром, в ней поучаствовало не менее одного миллиона человек, причем некоторые люди даже приехали из других городов и регионов страны, чтобы поддержать шествие. В соцсетях размещено множество фотографий и видеозаписей, их можно найти по хештегам #millionmarch, #IraqProtest и #Iraqmillionmanmarch.

На лозунгах против США иракцы называют Америку сатаной, указывают Дональду Трампу, что Ирак не является Саудовской Аравией. Некоторые принесли на демонстрацию ростовые куклы президента США и «казнили» их при помощи бутафорских виселиц.

Жители Ирака выражают мнение всех жителей Ближнего Востока и требуют, чтобы США покинули регион, где без них будет спокойнее. Некоторые считают, что к вечеру пятницы демонстрация перейдет в акцию у американского посольства в Багдаде с риском его штурма.

Антиамериканские настроения вспыхнули с новой силой после того, как армия США убила влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Действия Вашингтона возмутили людей, это вылилось в многотысячные акции протеста под общим лозунгом «Янки, гоу хоум!». На мероприятиях, связанных с похоронами иранского военачальника, поучаствовало более 20 миллионов человек.

ИГ* - запрещенная в России террористическая организация.