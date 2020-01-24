Бездействие миротворцев ООН привело к гибели 29 человек в Судане

Вооруженные налетчики в среду, 22 января, совершили нападение на село Колом в районе Абьей, между Суданом и Южным Суданом. В результате налета погибло 29 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщает информационный канал «Al-Hurra».

«Сегодня утром около 7:10 пришли боевики и напали на район Колом. Нападавшие убили 29 мирных жителей, в том числе 9 детей», — заявил глава административного района Абьей Куол Алор Куол.

18 мирных жителей получили ранение разной степени тяжести. В ходе налета боевики подожгли 22 дома и похитили 15 детей. Куол назвал инцидент «ужасающим». По его словам, нападающие принадлежали к племени миссерия.

Пресс-секретарь правительства Фейсал Мухаммад Салих заявил, что власти Судана осуждают совершение подобных нападений на мирных жителей. По его мнению, столкновения между племенами приводят к росту напряженности и дестабилизации в регионе. Глава администрации Абьей, в свою очередь, обратился к Временным силам безопасности ООН в Абьее (ЮНИСФА) с просьбой принять меры по предотвращению подобных инцидентов и обеспечению безопасности мирного населения.

В пятницу, 24 января, заместитель председателя Суверенного совета генерал Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) сообщил, что создаст комитет по расследованию произошедшего в Абьее. Ранее Хамидти встречался с президентом Южного Судана генералом Сальвой Кииром Майардитом. Зампред передал ему устное послание председателя Суверенного совета генерала Абдул-Фаттаха Бурхана о печальных событиях в Абьее.

Хамидти заявил, что намерен приложить все силы, чтобы найти виновных в трагедии в Абьее. Генерал пообещал наказать бандитов и вернуть в семьи похищенных детей.

Инцидент с нападением боевиков в селе Колом – не первый случай бездействия меротворческих организаций, которые должны оказывать гуманитарную помощь мирному населению и предотвращать вооруженные конфликты. Недовольство местного населения растет – вечером 22 января в офисы национальный гуманитарных организаций городе Кабкабия ворвались местные жители. В знак протеста против коррупции и бездействия они разграбили имущество организации.