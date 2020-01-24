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16:05   24 Января 2020
Россия

Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Киевский районный суд Симферополя заключи под стражу крымчанина, который оборудовал схроны со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 24 января.

Житель Крыма отправится в СИЗО до 18 февраля. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании жителя Крыма, оборудовавшего по заданию украинских спецслужб схроны со взрывчаткой.

Правоохранители нашли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограмм. Возбуждены уголовные дела.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым

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