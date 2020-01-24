Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Киевский районный суд Симферополя заключи под стражу крымчанина, который оборудовал схроны со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 24 января.

Житель Крыма отправится в СИЗО до 18 февраля. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании жителя Крыма, оборудовавшего по заданию украинских спецслужб схроны со взрывчаткой.

Правоохранители нашли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограмм. Возбуждены уголовные дела.