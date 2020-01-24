Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС

В зоне отчуждения около Чернобыльской АЭС полиция Украины задержала двух незаконно проникнувших на территорию мужчин. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции.

ЧП произошло около села Корогод. Известно, что сталкеры проникли на закрытую территорию, минуя контрольно-пропускные пункты. Сейчас мужчинам грозит штраф за незаконное проникновение на территорию Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО).

Авария на ЧАЭС произошла в 1986 году, когда четвертый энергоблок взорвался. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения превысила 46 тысяч «квадратов», на Украине — более 50 тысяч «квадратов» в 12 регионах. Также пострадали 19 российских регионов, где проживало 2,6 миллиона человек.

Сейчас 30-километровая территория вокруг атомной станции закрыта и оцеплена, но нелегалы с целью экстремального туризма периодически туда пробираются. В ЧЗО проводят официальные экскурсии, где гиды не только рассказывают об аварии и местных жителях, но и о том, куда можно ходить, а к каким предметам лучше не приближаться.