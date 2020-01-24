Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

 Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС
США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

 Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока

Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока
Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

 Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС
США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

 Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока

Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока
16:02   24 Января 2020
Россия

Поклонская считает, что Пенс постыдился признать подвиг советских солдат

Поклонская считает, что Пенс постыдился признать подвиг советских солдат

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила организовать и провести экскурсии по российским городам-героям «для тех, кто забыл» историю, имея в виду вице-президента США Майка Пенса. Об этом она заявила в пятницу, 24 января, передает РИА Новости. 

Ранее Пенс выступал на форуме в Израиле. Говоря про «Аушвиц», вице-президент не упомянул, что лагерь освободила советская армия, ограничившись словами про абстрактных военнослужащих. 

По мнению Поклонской, оговорку Пенса нельзя списать на «забыл» или «не вспомнил». Для таких важных мероприятий речь готовится заранее, поэтому она предположила, что американцам стыдно признать подвиг советских солдат.

«Не модно говорить, что красноармейцы гибли за освобождение целой Европы и людей из концлагерей. Но мы постоянно должны напоминать настоящую историю войны», — призвала депутат Госдумы. 

Депутат Госдумы также выразила готовность провести экскурсию по героическим местам для тех, «кто плохо учился в школе». Она подчеркнула, что экскурсия будет интересной, на ней можно будет многое узнать о подвигах советских солдат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #поклонская #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...