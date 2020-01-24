Поклонская считает, что Пенс постыдился признать подвиг советских солдат

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила организовать и провести экскурсии по российским городам-героям «для тех, кто забыл» историю, имея в виду вице-президента США Майка Пенса. Об этом она заявила в пятницу, 24 января, передает РИА Новости.

Ранее Пенс выступал на форуме в Израиле. Говоря про «Аушвиц», вице-президент не упомянул, что лагерь освободила советская армия, ограничившись словами про абстрактных военнослужащих.

По мнению Поклонской, оговорку Пенса нельзя списать на «забыл» или «не вспомнил». Для таких важных мероприятий речь готовится заранее, поэтому она предположила, что американцам стыдно признать подвиг советских солдат.

«Не модно говорить, что красноармейцы гибли за освобождение целой Европы и людей из концлагерей. Но мы постоянно должны напоминать настоящую историю войны», — призвала депутат Госдумы.

Депутат Госдумы также выразила готовность провести экскурсию по героическим местам для тех, «кто плохо учился в школе». Она подчеркнула, что экскурсия будет интересной, на ней можно будет многое узнать о подвигах советских солдат.