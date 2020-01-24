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 Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

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15:40   24 Января 2020
Россия

Средняя температура января в Москве превышает норму на 10 градусов

Средняя температура января в Москве превышает норму на 10 градусов

Средняя температура января в Москве превышает норму на рекордные десять градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости» в пятницу, 24 января.

Эксперты не исключают, что январь 2020 года сменит на пьедестале январь 2007 года, когда средняя за месяц температура составила -1,7 градусов, — на 7,6 градусов выше нормы.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за зиму 2019-2020. Приборы метеостанции ВДНХ зафиксировали -6,8 градусов.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#погода

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