Средняя температура января в Москве превышает норму на 10 градусов

Средняя температура января в Москве превышает норму на рекордные десять градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости» в пятницу, 24 января.

Эксперты не исключают, что январь 2020 года сменит на пьедестале январь 2007 года, когда средняя за месяц температура составила -1,7 градусов, — на 7,6 градусов выше нормы.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за зиму 2019-2020. Приборы метеостанции ВДНХ зафиксировали -6,8 градусов.