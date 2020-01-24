Кнутов заявил, что разрешить ливийский кризис могут только Москва и Анкара

Ливийское Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Файезом Сараджем, неспособно заниматься мирным урегулированием конфликта в стране.

Такое мнение в пятницу в беседе с информагентством NationNews высказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя ситуацию в Ливии и оценку, которую происходящему дал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Как заявил Гутерриш, выступая на Давосском экономическом форуме, пока не ясно, пойдет ли на пользу прошедшая в Берлине международная конференция по ливийскому урегулированию.

При этом генсек Всемирной организации назвал Ливию одним из «инструментов», подпитывающих сахельский конфликт. И у него, как отмечает издание, были все основания для такой оценки, так как в Ливии не прекращаются бесчинства бандформирований, подконтрольных так называемому ПНС, несмотря на то, что в стране с 12 января по инициативе России объявлено перемирие. Переправленные при помощи Турции в Триполи сирийские боевики устроили настоящий беспредел в районе Айн-Зара ливийской столицы в ночь с 21 на 22 января, убив двух мирных жителей и ранив еще несколько человек.

Также сообщалось о банде, боевики которой говорят на сирийском диалекте арабского, ворвавшейся в жилой дом в районе Салах ад-Дис в Триполи с целью грабежа и ранившей мирного жителя. Помимо этого, сирийские боевики напали на гражданский автомобиль поблизости от аэропорта Митига и открыли по нему стрельбу.

Все эти преступления совершаются на фоне заявлений триполитанских властей о том, что они якобы стремятся к миру.

Комментируя сложившуюся ситуацию Юрий Кнутов отметил нежелание и неспособность правительства Сарраджа заниматься мирным урегулированием, так как оно является чисто декоративным органом, неспособным установить власть в стране.

«Те люди, которые пришли к власти в Триполи, еще хуже тех бандитов, которые в свое время свергли Муаммара Каддафи, по отношению к своей стране и своему народу. Это как на Украине, где нацисты крутят президентом, как хотят, и в случае чего устраивают дебоши. Президент тут же встает на задние лапки и спрашивает: «Что изволите?», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ПНС Ливии не имеет никакой власти, в отличие от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, полностью контролирующего свои группировки, и представляющего именно те силы, которые заинтересованы в единстве страны.

Также Кнутов осудил действия Анкары, которая способствует переброске в Ливию сирийских боевиков. По его мнению, подобные действия, так же, как и размещение в Ливии турецкого спецназа, мешают налаживанию мирного переговорного процесса.

«Тот факт, что Турция поддерживает радикалов в Ливии, колоссально мешает установлению мира в этом регионе, не позволяет там нормализовать обстановку», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что к настоящему моменту армия Хафтара контролирует 80% территории Ливии, и жители южных и юго-восточных регионов страны готовы безоговорочно признать фельдмаршала главой государства. Турция же, отметил Кнутов, отправив в Триполи спецназ якобы для охраны Сарраджа, а на самом деле для выполнения каких-то других задач, оказывает крайне негативное влияние на продвижение мирного процесса.

Именно Хафтар, подчеркнул эксперт, стремиться сделать Ливию независимым государством, которое идет собственным курсом, неподконтрольным США. Поэтому именно ему и надо оказывать поддержку.

«Тем более, что Хафтар понимает роль Москвы и тяготеет к России. Берлин, Рим и Париж – это все демагогия. В решении этого конфликта есть две ключевые фигуры — Москва и Анкара, — подчеркнул эксперт. — Так как у нас есть сейчас возможность влиять на Турцию, которая пытается вести свою игру, то, я полагаю, нам удастся найти компромисс. Россия сейчас является решающим игроком, который может влиять и на Эрдогана, и на Хафтара».

В заключение эксперт отметил, что России нужно найти такую форму, при которой получится как можно скорее провести в Ливии выборы – если не общенациональные, то хотя бы между полевыми командирами. Этот шаг позволил бы остановить бандитскую резню, царящую сейчас в городах Ливии, и создать единое правительство с единой армией.