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15:43   24 Января 2020
Весь мир

Ученые создали эффективное антикариесное покрытие для зубов

Ученые создали эффективное антикариесное покрытие для зубов

Ученые создали новое защитное покрытие на основе пептидного лака, которое способно предотвращать образование кариеса и восстанавливать зубы. Соответствующая публикация появилась в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Научные сотрудники из Аньхойского медицинского университета под руководством Цюань Ли Ли использовали для предотвращения кариеса механизмы, заложенные природой, сказано в исследовании.

Создатели защитного покрытия объяснили, что зубная эмаль не способна к самовосстановлению. Она разрушается либо механически, либо из-за вредных микробов. Против микробов эволюция создала хороший защитный механизм — антимикробные пептиды, которые содержатся в слюне человека. Обволакивая зубы пленкой, они препятствуют вредителям.

Специалисты решили взять за основу этот механизм и поставили задачу разработать новый материал на основе антимикробного пептида H5, который будет защищать зубы от налетообразующих бактерий, уменьшит порчу эмали, а в идеале — восстановит ее за счет запуска процесса реминерализации.

Эксперты справились с задачей и разработали антикариесное покрытие — пептидный лак. Он не лечит зубы, но эффективно борется с вредными бактериями, из-за которых возникает кариес. По мнению ученых, в будущем протеиновое покрытие станет такой же обязательной процедурой, как ежедневная чистка зубов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #весь мир #медицина #стоматология #кариес

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