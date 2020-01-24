Ученые создали эффективное антикариесное покрытие для зубов

Ученые создали новое защитное покрытие на основе пептидного лака, которое способно предотвращать образование кариеса и восстанавливать зубы. Соответствующая публикация появилась в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Научные сотрудники из Аньхойского медицинского университета под руководством Цюань Ли Ли использовали для предотвращения кариеса механизмы, заложенные природой, сказано в исследовании.

Создатели защитного покрытия объяснили, что зубная эмаль не способна к самовосстановлению. Она разрушается либо механически, либо из-за вредных микробов. Против микробов эволюция создала хороший защитный механизм — антимикробные пептиды, которые содержатся в слюне человека. Обволакивая зубы пленкой, они препятствуют вредителям.

Специалисты решили взять за основу этот механизм и поставили задачу разработать новый материал на основе антимикробного пептида H5, который будет защищать зубы от налетообразующих бактерий, уменьшит порчу эмали, а в идеале — восстановит ее за счет запуска процесса реминерализации.

Эксперты справились с задачей и разработали антикариесное покрытие — пептидный лак. Он не лечит зубы, но эффективно борется с вредными бактериями, из-за которых возникает кариес. По мнению ученых, в будущем протеиновое покрытие станет такой же обязательной процедурой, как ежедневная чистка зубов.