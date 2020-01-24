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15:23   24 Января 2020
Весь мир

Взрыв прогремел в здании на северо-западе Хьюстона

Взрыв прогремел в здании на северо-западе Хьюстона

Один человек пострадал в Хьюстоне, штат Техас, в результате взрыва, прогремевшего в здании на северо-западе города. Об этом в пятницу сообщается в Twitter-аккаунте полиции Хьюстона.

«Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента», — говорится в сообщении.

Взрыв, как отмечается, прогремел в 4.25 утра по местному времени (что соответствует 13.25 московского времени). Взрывная волна ощущалась на большом расстоянии.

В то же время телеканал Эй-би-си приводит свидетельства очевидцев взрыва, которые рассказывают, что в здании выбило все окна и двери. Также телеканал сообщает, что в результате взрыва пострадал как минимум один человек.

Причина взрыва пока не называется. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы. По предварительной информации, инцидент произошел на территории местного предприятия обрабатывающей промышленности.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #происшествия #взрыв #чп #весь мир #хьюстон

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