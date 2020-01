Взрыв прогремел в здании на северо-западе Хьюстона

Один человек пострадал в Хьюстоне, штат Техас, в результате взрыва, прогремевшего в здании на северо-западе города. Об этом в пятницу сообщается в Twitter-аккаунте полиции Хьюстона.

Взрыв, как отмечается, прогремел в 4.25 утра по местному времени (что соответствует 13.25 московского времени). Взрывная волна ощущалась на большом расстоянии.

В то же время телеканал Эй-би-си приводит свидетельства очевидцев взрыва, которые рассказывают, что в здании выбило все окна и двери. Также телеканал сообщает, что в результате взрыва пострадал как минимум один человек.

Причина взрыва пока не называется. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы. По предварительной информации, инцидент произошел на территории местного предприятия обрабатывающей промышленности.

WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5