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15:23   24 Января 2020
Россия

«Новую газету» спонсирует фонд Ходорковского, основанный после смерти журналистов в ЦАР

«Новую газету» спонсирует фонд Ходорковского, основанный после смерти журналистов в ЦАР

Финансовая связь «Новой газеты» с олигархом Михаилом Ходорковским отвергается главным редактором издания Дмитрием Муратовым. Однако, после информации об участии журналиста в управлении фондом «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists), созданным Ходорковским, можно говорить о том, что на деньги беглого олигарха содержится и «Новая газета», и сам Дмитрий Муратов.

Акционер бывшей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзилин известен тем, что избежал правосудия за присвоение государственных денег. Акционер имеет тесные связи с Ходорковским, и в 2018 году вместе с ним создал фонд «Справедливость для журналистов», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Регистрационная палата Великобритании сообщает, что директором фонда выступает Мария Орджоникидзе. Она является приближенным лицом Ходорковского и имеет гражданство Великобритании. В то время, когда Ходорковский сидел в тюрьме, Орджоникидзе выступала в качестве связующего звена между ним и СМИ.

«Новую газету» спонсирует фонд Ходорковского, основанный после смерти журналистов в ЦАР

На официальном сайте фонда указано, что причиной для его создания стала смерть журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике в 2018 году. По версии Следственного комитета РФ, они были убиты и ограблены местными бандитами.

Созданием фонда по защите журналистов Ходорковский лишь подтвердил то, что невозможно бесконечно отрицать вину за гибель российских журналистов. Они были направлены в ЦАР в рамках реализации финансируемого Ходорковским проекта Центра управления расследованиями (ЦУР). Сопровождения и охраны при них не было, журналисты имели при себе поддельные документы ООН, с которыми осуществляли заказ олигарха на поиск бойцов ЧВК «Вагнера». По сути, Ходорковский отправил Расторгуева, Радченко и Джемаля на убой.

«Новую газету» спонсирует фонд Ходорковского, основанный после смерти журналистов в ЦАР

«Справедливость для журналистов» — это фонд, который помогает журналистским расследованиям, финансирует их деятельность и обеспечивает реализацию проектов. Фонд зарегистрирован в качестве некоммерческой организации, его учредители несут ответственность в размере одного фунта стерлингов.

Чтобы получить средства из фонда Ходорковского, журналист должен составить план, представить детальный бюджет и формат публикаций с указанием заинтересованных СМИ. Фактически, деньги «Справедливости для журналистов» предназначаются только для тех, кто «понравится» руководству фонда и убедит его в значимости журналистского проекта. При этом фонд имеет полный контроль над проектом по ходу всей работы. В новостной ленте в подавляющем большинстве транслируется российская повестка, что еще раз доказывает то, что «Справедливость для журналистов» — всего лишь очередной инструмент беглого олигарха для освещения выгодных ему тем.

«Новую газету» спонсирует фонд Ходорковского, основанный после смерти журналистов в ЦАР

Руководством фонда «Справедливость для журналистов» занимается ограниченное количество лиц. Официальный сайт говорит о том, что контроль за работой фонда осуществляют шесть человек, в числе которых и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Помимо него, Ходорковского и Невзилина в попечительский совет также входит корреспондент «The Guardian» Люк Хардинг, экс-президент «Радио Свобода» (признана иностранным агентом) Джефф Гедмин и автор книг о России Дэвид Саттер.

«Новую газету» спонсирует фонд Ходорковского, основанный после смерти журналистов в ЦАР

В беседе с корреспондентом ФАН Дмитрий Муратов заявил, что никаких денег он от Ходорковского не получает, но, если бы такое предложение поступило, он бы не отказался.

«Я его (Ходорковского) хорошо знаю, в начале лета 2019 года встречался с ним, когда проведывал его отца Бориса Моисеевича. Ходорковский (младший) не платит нам денег. К тому же если бы мы что-то получали из зарубежья, то все проверяющие органы признали бы нас иноагентами. У нас тут муха не пролетит без Росфинмониторинга», — отметил Муратов.

Стоит посмотреть на ситуацию трезво – основатель «Новой газеты» имеет много возможностей получать финансирование от Ходорковского. Муратов входит в попечительский совет фонда, который выдает гранты журналистам и помогает с поддержкой их проектов. Главред «самого независимого издания России» может выдвигать «своих» претендентов на получение денег от фонда «Справедливость для журналистов». Поскольку фонд не публикует данные и имена получателей средств, Ходорковский и Муратов легко могли наладить «теневую схему» передачи денег в редакцию.

Федеральное агентство новостей, ссылаясь на собственный источник в «Новой газете», говорит о том, что корреспондент «Новой» Денис Коротков является посредником в этой «теневой схеме». Он выступает своеобразным связующим звеном между изданием и заказчиком в лице Ходорковского.

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Автор: Роман Самойлов
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