Член Совета Федерации Сергей Цеков уверен, что США провалят попытку урегулирования палестино-израильского конфликта и так называемую «сделку века», о которой там много говорит Дональд Трамп. По словам сенатора, сценарий «Янки, гоу хоум!» стал бы куда лучшим планом по урегулированию обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет в скором времени обнародовать план по урегулированию палестино-израильского конфликта до визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, он запланирован на конец января. Речь идет о так называемой «сделке века».

Палестина пообещала объявить ряд мер по защите законных прав страны в случае, если сделку объявят в соответствии с ранее отвергнутыми палестинцами формулировками. В частности, Палестина потребует от Израиля взять на себя всю полноту ответственности в качестве оккупирующей державы.

По словам Сергея Цекова, Трамп не раз поддерживал Израиль и даже то, что Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля, говорит о многом.

«Допустить, что анонсированная "сделка века" будет включать уступки Палестине, можно. Но вероятность этого, на мой взгляд, невелика. Конфликт, в который влезает Вашингтон, сложный и запутанный Поэтому крайне сомнительно, что одной "сделкой" в нем можно поставить точку. Более вероятно, что Штаты просто провалят попытку урегулирования», — передает слова сенатора ФБА «Экономика сегодня».

После того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани, уже три страны на Ближнем Востоке требуют их ухода с оккупированных территорий, напоминает Цеков.

«Уровень приязни и доверия Вашингтону в регионе крайне низок. Американцы не заинтересованы в мирных процессах: нужно помнить, что большинство конфликтов они и разожгли. Все экстремистские и террористические организации, действующие на Ближнем Востоке, создавались при непосредственном участии США или спонсируются Госдепом», — резюмирует Сергей Цеков.

Эксперт уверен, что «сделка века» окажется очередным пшиком, которая покажут, что американцев в регионе интересуют лишь они сами.