Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

 Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС
США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

 Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока

Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока
Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

 Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС
США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

 Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока

Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока
15:15   24 Января 2020
Ближнее зарубежье

Лукашенко заявил, что Белоруссия не отказывается от российской нефти

Лукашенко заявил, что Белоруссия не отказывается от российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не отказывается  от российской нефти. Он заверил, что тестирование альтернативных маршрутов поставок — «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Москвой.

«Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, через поиск альтернативных маршрутов произойдет диверсификация поставок. По словам Лукашенко, Минску каждый год приходится «стоять на коленях и вымаливать» у РФ сырье.

Напомним, Белоруссии и России все еще не удалось договориться о поставках нефти в республику. Минск не устраивает предлагаемая цена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#нефть #белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...