Лукашенко заявил, что Белоруссия не отказывается от российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не отказывается от российской нефти. Он заверил, что тестирование альтернативных маршрутов поставок — «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Москвой.

«Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, через поиск альтернативных маршрутов произойдет диверсификация поставок. По словам Лукашенко, Минску каждый год приходится «стоять на коленях и вымаливать» у РФ сырье.

Напомним, Белоруссии и России все еще не удалось договориться о поставках нефти в республику. Минск не устраивает предлагаемая цена.