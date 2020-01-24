Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

 Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС
США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

 Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока

Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока
Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

 Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Суд арестовал оборудовавшего склады со взрывчаткой жителя Крыма

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Киев попросит у Евросоюза деньги на земельную реформу

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС

Двух мужчин задержали в зоне отчуждения около ЧАЭС
США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

США расширяют санкции против Ирана, боясь открытого военного столкновения

 Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока

Жители Ирака вышли на «марш миллионов», мечтая, чтобы США убрались с Ближнего Востока
15:19   24 Января 2020
Россия

Военные врачи Китая присоединились к борьбе страны с коронавирусом

Военные врачи Китая присоединились к борьбе страны с коронавирусом

Власти Китая задействовали армию в борьбе с коронавирусом в Ухане. Десятки военных врачей направились в город, чтобы помочь больным. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Центральное телевидение Китая. 

Департамент базового обеспечения по требованию Центрального военного совета развернул работу по привлечению военных к борьбе с новым типом коронавируса. Около 40 военных врачей отправились в отделение интенсивной терапии Пульмонологического госпиталя Уханя, чтобы лечить заразившихся. 

Ранее сообщалось, что власти КНР предупредили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части Китая. Эксперты смогли установить возбудитель болезни — им оказался коронавирус 2019-nCoV. 

Число зараженных по последним данным превысило 830. Погибли 26 пациентов. Вирус распространился за пределы Китая. В США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде уже зафиксировали случаи заражения неизвестной болезнью. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #китай #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...