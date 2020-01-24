Военные врачи Китая присоединились к борьбе страны с коронавирусом

Власти Китая задействовали армию в борьбе с коронавирусом в Ухане. Десятки военных врачей направились в город, чтобы помочь больным. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Центральное телевидение Китая.

Департамент базового обеспечения по требованию Центрального военного совета развернул работу по привлечению военных к борьбе с новым типом коронавируса. Около 40 военных врачей отправились в отделение интенсивной терапии Пульмонологического госпиталя Уханя, чтобы лечить заразившихся.

Ранее сообщалось, что власти КНР предупредили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части Китая. Эксперты смогли установить возбудитель болезни — им оказался коронавирус 2019-nCoV.

Число зараженных по последним данным превысило 830. Погибли 26 пациентов. Вирус распространился за пределы Китая. В США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде уже зафиксировали случаи заражения неизвестной болезнью.