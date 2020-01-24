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15:32   24 Января 2020
Россия

Политолог Самонкин призвал расширить полномочия РКН для борьбы с лжеминерами

Политолог Самонкин призвал расширить полномочия РКН для борьбы с лжеминерами

Член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России, политолог Юрий Самонкин считает, что российским законодателям необходимо расширить полномочия Роскомнадзора для пресечения и профилактики преступлений в интернете.

Напомним, накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры заблокировал нидерландский почтовый сервис Startmail.com, с которого в Россию поступило более тысячи электронных писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов в разных городах – станций метро, судов, торговых центров, школ и детских садов.

На следующий день после того, как ФСБ сообщила о блокировке Startmail, лжеминер воспользовался аналогичным сервисом Protonmail и разослал новые письма с угрозами от имени пользователя Mr. Bortnikov.

Комментируя эти сообщения в беседе с ИА «Политика сегодня», Юрий Самонкин отметил, что, опасаясь уголовной ответственности за ложное сообщение о террористическом акте, злоумышленники используют разного рода прокси-, VPN-сервисы и другие защитные программы, чтобы скрыть свои IP-адреса.

«В этой ситуации РКН должен разработать новую дорожную карту по осуществлению безопасности в интернете. Конечно, сделать это сложно с технической точки зрения, но можно попробовать, чтобы перекрыть кислород этим лжеминерам и киберпреступникам, которые используют левые аккаунты, уходят под левые номера и используют некое ПО для того чтобы полностью скрыть свой след в интернете», — отметил эксперт.

Также Самонкин добавил, что на данный момент существуют технологии, позволяющие специалистам определять коды доступа и IP-адреса людей, которые пользуются чужими аккаунтами и чужими серверами для совершения киберпреступлений. Однако 80 процентов подобных преступлений не доходят до суда. Только в единичных случаях злоумышленников удается выявить, поймать и привлечь к ответственности.

Поэтому, считает эксперт, полномочия Роскомнадзора в этой области необходимо максимально расширять, а также нужно приравнять ответственность за подобные нарушения к статьям о терроризме и пособничестве терроризму. Также Роскомнадзор должен иметь возможность выявлять программы, которые используют злоумышленники, и вносить их в черный список.

Самокнин призвал расширить полномочия Роскомнадзора для борьбы со лжеминерами

«Нужно связать РКН с нашими спецслужбами и правоохранительной системой, для того чтобы, в частности, отдел по кибербезопасности тоже работал – выявлял статистику злоумышленников и работал в направлении запрета этих разного рода анонимных программ, которые могли бы влиять на эту ситуацию», — подчеркнул эксперт.

То же самое, по его словам, касается даркнета – его необходимо полностью запретить на территории Российской Федерации, чтобы всевозможная вредоносная информация и разного рода хакеры не могли просочиться в наше информационное пространство.

В заключение Юрий Самонкин добавил, что считает необходимым ввести уголовную ответственность для всех лжеминеров без исключения.

«Даже если идет какой-то самопиар, реклама, стрим, шутки и "чисто просто по приколу", если какой-то обычный человек ради своих подписчиков делает подобные вещи, а в интернете многие блогеры грешат таким злостным контентом, то мне кажется, что в данной ситуации необходимо применять тоже реальную уголовную ответственность», — подчеркнул политолог.

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Автор: Александр Люблинский
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