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15:01   24 Января 2020
Россия

Один человек пострадал при обрушении крыши вагоносборочного цеха в Кемеровской области

Один человек пострадал при обрушении крыши вагоносборочного цеха в Кемеровской области

Один человек пострадал при обрушении крыши вагоносборочного цеха в Кемеровской области, передает «Интерфакс». 

Известно, что ЧП произошло в городе Прокопьевске на одном из вагоносборочных предприятий. На крыше было много снега, в какой-то момент она не выдержала и обрушилась. В этот момент в цехе находились порядка 20 рабочих, часть кровли рухнула на одного из них. Мужчину госпитализировали, в каком состоянии он находится, пока не сообщается. 

СМИ пишут, что в момент инцидента большинство работников цеха успели покинуть помещение самостоятельно. На месте работают все экстренные службы города. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #кемеровская область #прокопьевск

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