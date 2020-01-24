Один человек пострадал при обрушении крыши вагоносборочного цеха в Кемеровской области, передает «Интерфакс».

Известно, что ЧП произошло в городе Прокопьевске на одном из вагоносборочных предприятий. На крыше было много снега, в какой-то момент она не выдержала и обрушилась. В этот момент в цехе находились порядка 20 рабочих, часть кровли рухнула на одного из них. Мужчину госпитализировали, в каком состоянии он находится, пока не сообщается.

СМИ пишут, что в момент инцидента большинство работников цеха успели покинуть помещение самостоятельно. На месте работают все экстренные службы города.