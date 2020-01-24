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15:27   24 Января 2020
Россия

Глава «ЖКХ Контроль» назвала россиян аккуратными плательщиками

Глава «ЖКХ Контроль» назвала россиян аккуратными плательщиками

Общая сумма задолженности перед жилищно-коммунальным сектором в России составляет 1,4 триллиона рублей, рассказала исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции.

«Долги жителей — процентов 20–30. У нас жители достаточно аккуратные плательщики», — отметила она.

Глава национального центра добавила, что порядка девяти процентов задолженностей были просужены.

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) по ЖКХ Юлия Белехова добавила, что долги уже давно тянутся за россиянами. Однако меньше половины из них доказаны.

«Надо понимать, что эти долги как пирамида долговая. Здесь ответственность должна быть обоюдной», — ответил ей эксперт в сфере взыскания долгов по ЖКХ Игорь Захаров.

Спикеры выступили на пресс-конференции «Час расплаты: Коллекторов привлекут к взысканию долгов по ЖКХ» в пресс-центре НСН. Мероприятие посвящено законопроекту, который позволит коллекторам взыскивать долги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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Автор: Анна Манц
#жкх #коллекторы #россияне #долг

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