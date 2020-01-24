«Голос Америки» и «Радио Свобода» продвигают интересы США в РФ на деньги Конгресса

Политолог, публицист и писатель Владимир Корнилов заявил, что издания вроде «Голос Америки» и «Радио Свобода» созданы для продвижения интересов США в России. Такое мнение он высказал в беседе с «ПолитРоссией» в пятницу, 24 января.

Эксперт отметил, что в уставных документах таких СМИ прописана четкая пропагандистская кампания. Их главная задача — продвижение интересов Вашингтона по всему миру. Чаще всего подобные СМИ финансируются либо из бюджетов фондов, которые связаны с американским конгрессом, либо напрямую из государственного бюджета США.

Корнилов также напомнил, что проамериканские СМИ молчали о России до тех пор, пока она не начала вести себя независимо и возвращать силу. Он подчеркнул, что в годы холодной войны журналисты так называемых изданий работали на подрыв СССР и антисоветскую пропаганду. Затем наступил сложный для них период, когда холодная война закончилась. Их перестали финансировать и думали, что подобные услуги уже не понадобятся.

«Тяжело было всем этим кремленологам и советологам до определенного момента. А сейчас у них ренессанс, у всех этих "Радио Свобод", "Голосов Америки" и прочих», – сказал собеседник «ПолитРоссии».

Он подчеркнул, что за «период безвременья» уровень специалистов по России значительно упал. Политолог также заявил, что читать подобные издания невозможно, потому что их журналисты пишут чушь и откровенно врут.