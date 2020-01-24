Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем. Обращение главы города появилось на официальном сайте.

Как отмечает Беглов, День студента является праздником творчества, молодости и стремления к знаниям, он связан с историей Петербурга и всей страны.

«Поздравляю вас с Днем российского студенчества – Татьяниным Днем», — пишет в поздравительном сообщении губернатор.

Беглов отметил, что Петербург по праву называют студенческой столицей страны, поэтому для города праздник особо значим. Глава города также напомнил, что Санкт-Петербург является и ведущим научно-образовательным центром России, поэтому приобретенные студентами знания и навыки, а также их талант и высокий потенциал будут востребованы в проектах, нацеленных на решение ключевых экономических и социальных задач.

В завершении своего поздравления Александр Беглов пожелал студентам новых свершений, побед, успехов и всего самого доброго.