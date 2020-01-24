Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

 Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем

Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем
Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

 Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане
Бредихин уверен, что народ Ирака мечтает о выводе войск США с оккупированных территорий

Бредихин уверен, что народ Ирака мечтает о выводе войск США с оккупированных территорий

 Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд

Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд
Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

 Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем

Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем
Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

 Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане
Бредихин уверен, что народ Ирака мечтает о выводе войск США с оккупированных территорий

Бредихин уверен, что народ Ирака мечтает о выводе войск США с оккупированных территорий

 Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд

Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд
14:36   24 Января 2020
Россия

Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем

Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем. Обращение главы города появилось на официальном сайте.

Как отмечает Беглов, День студента является праздником творчества, молодости и стремления к знаниям, он связан с историей Петербурга и всей страны. 

«Поздравляю вас с Днем российского студенчества – Татьяниным Днем», — пишет в поздравительном сообщении губернатор. 

Беглов отметил, что Петербург по праву называют студенческой столицей страны, поэтому для города праздник особо значим. Глава города также напомнил, что Санкт-Петербург является и ведущим научно-образовательным центром России, поэтому приобретенные студентами знания и навыки, а также их талант и высокий потенциал будут востребованы в проектах, нацеленных на решение ключевых экономических и социальных задач.

В завершении своего поздравления Александр Беглов пожелал студентам новых свершений, побед, успехов и всего самого доброго. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #беглов #день студента #татьянин день

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...