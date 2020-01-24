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14:33   24 Января 2020
Россия

Эксперт ОНФ Белехова поддержала закон о коллекторах в сфере ЖКХ

Эксперт ОНФ Белехова поддержала закон о коллекторах в сфере ЖКХ

Руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова поддержала закон о коллекторах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции «Час расплаты: Коллекторов привлекут к взысканию долгов по ЖКХ».

По ее словам, закон нужен, чтобы определить правила взыскания задолженностей, а также изменить отношение собственников. К тому же, отметила Белехова, «закон о частных судебных приставах назрел достаточно давно».

«Нашему жителю-потребителю должны быть понятны правила игры», — подчеркнула глава ассоциации.

Ранее стало известно, что в рамках «регуляторной гильотины» хотят привлечь коллекторов к взысканию задолженностей в области ЖКХ. Этот законопроект также разделит коллекторов на «профессиональных», к которым предъявят повышенные требования, и остальных. Соответствующий реестр будет в ведении ФССП.

Эксперт ОНФ Белехова поддержала закон о коллекторах в сфере ЖКХ

Пресс-конференция «Час расплаты: Коллекторов привлекут к взысканию долгов по ЖКХ» проходит в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

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Автор: Анна Манц
#жкх #коллекторы #задолженность

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