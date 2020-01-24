Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

 Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем

Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем
Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

 Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане
Бредихин уверен, что народ Ирака мечтает о выводе войск США с оккупированных территорий

Бредихин уверен, что народ Ирака мечтает о выводе войск США с оккупированных территорий

 Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд

Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд
Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

 Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем

Беглов поздравил студентов с Татьяниным днем
Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

 Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане
Бредихин уверен, что народ Ирака мечтает о выводе войск США с оккупированных территорий

Бредихин уверен, что народ Ирака мечтает о выводе войск США с оккупированных территорий

 Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд

Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд
14:25   24 Января 2020
Россия

Чепа уверен, что Facebook превратился в политический инструмент против России

Чепа уверен, что Facebook превратился в политический инструмент против России

Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа уверен, что Facebook превратился в политический инструмент против России. Парламентарий заявил, что США таким образом пытаются недобросовестно соперничать с РФ в политической сфере. 

В пятницу, 24 января, финансист Джордж Сорос заявил, что корпорация Facebook и Дональд Трамп состоят в сговоре. Об этом он рассказал в ходе форума в Давосе. По его словам, президент Соединенных Штатов и соцсеть заключили тайное соглашение, а их союз обеспечивает Трампу поддержку в предвыборной гонке.

Чепа уверен, что Facebook превратился в политический инструмент против России

Facebook многократно уличали в антироссийской политике. Американские конгрессмены использовали соцсеть как способ информационного давления на РФ. Возможно, новое сотрудничество Трампа и FB, о котором упомянул Сорос, может стать поводом для очередной кампании по вмешательству во внутренние дела России.

Алексей Чепа отметил, что Facebook действительно превратился в политический инструмент и используется в разных странах, а во вмешательствах обвиняют Россию. 

«Соцсеть используется в недобросовестном политическом соперничестве с Россией, эти структуры используются в наших выборах», — передает слова Чепы «НьюИнформ».

Чепа уверен, что Facebook превратился в политический инструмент против России

Парламентарий напомнил, что и раньше Вашингтон разворачивал в СМИ кампанию против России, а Москва обвинялась  во «вмешательстве» в американские выборы. Чепа уверен, что США  активно пользуются всеми возможными способами, при этом всячески обвиняя так называемых российских хакеров. 

«Идет государственное финансирование и поддержка каналов и сетей, которые осуществляют, в первую очередь, русофобские настроения и имеют политический заказ от определенных структур», — резюмировал депутат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #весь мир #facebook

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...