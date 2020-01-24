Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа уверен, что Facebook превратился в политический инструмент против России. Парламентарий заявил, что США таким образом пытаются недобросовестно соперничать с РФ в политической сфере.

В пятницу, 24 января, финансист Джордж Сорос заявил, что корпорация Facebook и Дональд Трамп состоят в сговоре. Об этом он рассказал в ходе форума в Давосе. По его словам, президент Соединенных Штатов и соцсеть заключили тайное соглашение, а их союз обеспечивает Трампу поддержку в предвыборной гонке.

Facebook многократно уличали в антироссийской политике. Американские конгрессмены использовали соцсеть как способ информационного давления на РФ. Возможно, новое сотрудничество Трампа и FB, о котором упомянул Сорос, может стать поводом для очередной кампании по вмешательству во внутренние дела России.

Алексей Чепа отметил, что Facebook действительно превратился в политический инструмент и используется в разных странах, а во вмешательствах обвиняют Россию.

«Соцсеть используется в недобросовестном политическом соперничестве с Россией, эти структуры используются в наших выборах», — передает слова Чепы «НьюИнформ».

Парламентарий напомнил, что и раньше Вашингтон разворачивал в СМИ кампанию против России, а Москва обвинялась во «вмешательстве» в американские выборы. Чепа уверен, что США активно пользуются всеми возможными способами, при этом всячески обвиняя так называемых российских хакеров.