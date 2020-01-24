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13:47   24 Января 2020
Россия

Поправки в Конституцию не вступят в силу, если россияне проголосуют против

Поправки в Конституцию не вступят в силу, если россияне проголосуют против

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не «является простой формальностью». Поправки не вступят в силу, если граждане посчитают их нецелесообразными и проголосуют против.

Песков напомнил, что провести такое голосование предложил сам президент, «хотя де-юре такой необходимости нет».

Напомним, 23 января единогласно приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции. Его внес российский лидер Владимир Путин.

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Автор: Арсений Аскольский
#поправки #конституция

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