Поправки в Конституцию не вступят в силу, если россияне проголосуют против

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не «является простой формальностью». Поправки не вступят в силу, если граждане посчитают их нецелесообразными и проголосуют против.

Песков напомнил, что провести такое голосование предложил сам президент, «хотя де-юре такой необходимости нет».

Напомним, 23 января единогласно приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции. Его внес российский лидер Владимир Путин.