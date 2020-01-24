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13:44   24 Января 2020
Россия

Песков заявил, что мнение людей по конституционным поправкам будет иметь главное значение

Песков заявил, что мнение людей по конституционным поправкам будет иметь главное значение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общероссийское голосование по конституционным поправкам не будет простой формальностью. Мнение людей будет иметь определяющее значение, отметил представитель Кремля.

«Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью. Если люди посчитают нецелесообразным (внесение поправок в Конституцию РФ), то так и произойдет», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что сроки и порядок проведения голосования в данный момент разрабатываются.

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Автор: Роман Самойлов
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