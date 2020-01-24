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Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

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14:44   24 Января 2020
Россия

Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

Аркатов призвал усиленно работать с молодежью в преддверии новых провокаций «оппозиции»

Американский миллиардер Джордж Сорос направит новые масштабные транши на финансирование российской «оппозиции», чтобы расшатать ситуацию в стране изнутри. Такое мнение политолог, автор и ведущий проекта «Смыслы» Иван Аркатов выразил в беседе с IReactor.

Ранее Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что планирует выделить миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с «авторитарными правительствами». На Всемирном экономическом форуме в Давосе он подчеркнул, что сеть «Открытое общество» предложит собственную платформу для обучения и исследований в этом направлении.

Среди стран с «авторитарными режимами» Сорос назвал Китай, США и РФ. Миллиардер не первый раз пытается вмешаться в дела суверенных государств, отмечает издание. Незаконные акции, прошедшие летом в Москве, были организованы «оппозиций», которую поддерживал миллиардер.

Собеседник IReactor считает, что Сорос организует новые беспорядки в России, которые устроят знакомые россиянам сторонники Алексея Навального. Ради западных спонсоров «оппозиция» готова вновь подвергнуть окружающих опасности. К тому же, никто из реальных организаторов беспорядков так и не получил реального наказания .

Аркатов считает, что участники таких акций должны понести наказание по всей строгости закона. Эксперт также призвал ввести дополнительные меры, в частости, работу с молодежью, которая наиболее подвержена влиянию провокаторов от «оппозиции».

«Одним из основных протестных интересных оппозиции слоев является молодежь и студенчество, и нужно в реальном смысле слова переформатировать работу с молодежью на разных ступнях, и в целом работу с молодежью в нашем государстве, — подчеркнул политолог.

Напомним, летом и в начале осени «несистемная оппозиция» устроила серию несанкционированных акций и митингов-концертов из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Либералам совершенно законно отказали в регистрации после грубейших нарушений избирательного законодательства, в частности, подделке подписей.

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Автор: Арсений Аскольский
#сорос #митинги

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