Песков поприветствовал помощь Германии блокадникам Ленинграда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подписание соглашения о помощи Германии ветеранам-блокадникам. Представитель Кремля заявил, что подобные жесты заслуживают высокой оценки

«Это можно только приветствовать. Но помнить в первую очередь о той заботе, которая оказывается ветеранам в плане создания инфраструктуры и поддержки со стороны нашего правительства, нашей страны», — отметил Песков.