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Песков поприветствовал помощь Германии блокадникам Ленинграда

Песков поприветствовал помощь Германии блокадникам Ленинграда

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13:25   24 Января 2020
Россия

Песков поприветствовал помощь Германии блокадникам Ленинграда

Песков поприветствовал помощь Германии блокадникам Ленинграда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подписание соглашения о помощи Германии ветеранам-блокадникам. Представитель Кремля заявил, что подобные жесты заслуживают высокой оценки

«Это можно только приветствовать. Но помнить в первую очередь о той заботе, которая оказывается ветеранам в плане создания инфраструктуры и поддержки со стороны нашего правительства, нашей страны», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что власти Германии выделят России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Соглашение подпишут в начале следующей недели.

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Автор: Роман Самойлов
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