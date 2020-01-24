Навальный поддержал телеведущую Водонаеву, назвавшую российских детей «рабами»

Скандальный блогер Алексей Навальный встал на защиту телеведущей Алены Водонаевой во время своего очередного «прямого эфира» на YouTube, сообщает «Nation News». После того, как государство решило выплачивать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье, Водонаева обратилась к общественности и назвала россиян «быдлом».

Навальный поддержал телеведущую и подчеркнул, что она придерживается правильной точки зрения. После того, как Водонаева призывала жителей России не рожать «рабов», блогер назвал всю эту ситуацию «высосанной из пальца». Навальный также раскрыл свое представление о том, как живет «типичная» российская семья с «каким-то ребенком».

«Когда у вас зарплата 30 тысяч рублей, у вас дома мама, парализованная бабушка и одновременно жена, муж, какой-то ребенок. Так живет большая часть нашей страны, жить негде», — считает блогер.

После того, как производящие потомство россияне получили свою дозу оскорблений, Навальный не мог не напомнить зрителям о том, что «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом) ждет «пожертвований» от пользователей в социальных сетях. Блогер не забыл указать ссылку, куда россиянам стоит отправлять заработанные деньги. По мнению Навального, жители страны должны поддерживать его сомнительные проекты вместо того, чтобы растить и содержать своих детей.

В комментариях к видео люди попытались вразумить скандального блогера и объяснить ему, как сильно материнский капитал за первого ребенка поможет облегчит жизнь российским семьям.

«Не нужно всех под одну гребенку. У меня трое детей. Живу в СПб. Благодаря маткапиталу и субсидии от государства я могу купить двухкомнатную квартиру с минимальными вложениями», — пишет один из пользователей.

Пользователи YouTube напомнили Навальному о прошлом громком заявлении Водонаевой о том, что право рожать детей есть только у «элиты» страны.