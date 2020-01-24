Максим Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин подписал указ, назначив бывшего главу министерства экономического развития Максима Орешкина своим помощником.

Также Песков заявил, что позднее проинформирует о том, что именно войдет в обязанности Дмитрия Козака и Владимира Мединского. Первого назначили третьим заместителем главы администрации президента РФ, второго — помощником президента РФ Владимира Путина.

«Я возьму паузу, не буду говорить о распределении обязанностей. Мы надеемся, что соответствующие обязанности будут подписаны до конца дня. Мы проинформируем», — сообщил Песков.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что сегодня российский президент проводит внутреннее совещание и традиционно встретится с главами структурных и системно-образующих компаний.