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13:10   24 Января 2020
Россия

Песков заявил, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента

Песков заявил, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента

Максим Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин подписал указ, назначив бывшего главу министерства экономического развития Максима Орешкина своим помощником. 

Также Песков заявил, что позднее проинформирует о том, что именно войдет в обязанности Дмитрия Козака и Владимира Мединского. Первого назначили третьим заместителем главы администрации президента РФ, второго — помощником президента РФ Владимира Путина. 

«Я возьму паузу, не буду говорить о распределении обязанностей. Мы надеемся, что соответствующие обязанности будут подписаны до конца дня. Мы проинформируем», — сообщил Песков.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что сегодня российский президент проводит внутреннее совещание и традиционно встретится с главами структурных и системно-образующих компаний.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #мединский #орешкин

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