Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд

Опасные решения Вашингтона на Ближнем Востоке, выход США из международного договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), разработка кибероружия и милитаризация космоса — все эти факторы ускорили ход стрелок часов Судного дня, увеличив риск глобальной катастрофы. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.

«Почему [Россия] так внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке. Маленький, локальный конфликт в нынешних условиях кризиса международного права может вылиться в что-то большее. Может захватить больший регион, привлечь больше участников, перетечь во что-то глобальное. Эти риски очень велики. Я абсолютно уверен, что эксперты здраво и правильно оценивают эти риски. Мне бы хотелось, чтобы повестка сохранения мира была бы сейчас реанимирована нами», — сказал парламентарий.

Всерьез об угрозе Третьей мировой войны в медиа заговорили после убийства иранского военачальника, командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. В ответ на спецоперацию Пентагона силы Ирана нанесли ракетные удары по базам США на территории Ирака.

Американское командование сообщило об 11 пострадавших гражданах США, однако президент Дональд Трамп решил не воплощать озвученную ранее угрозу бомбардировки 52 иранских объектов в случае атаки на сограждан. Москва расценила убийство Сулеймани как нарушение международного права, о чем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил своему американскому коллеге Майклу Помпео.

Политолог и писатель Михаил Синельников-Оришак согласен с Примаковым в том, что стрелки часов Судного дня приблизились к полуночи в связи политическим решением США денонсации ДРСМД.

«Это главный фактор. Эти часы достаточно условная вещь, больше пиаровская, но тем не менее они все-таки учитывают супер-события», — сказал он.

Как сообщается на сайте проекта ученых, стрелка переместилась на двадцать секунд ближе к полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу. Текущее значение — 23:58:20. Часы Судного дня были основаны журналом «Бюллетень ученых-атомщиков» и запущены в 1947 году. Ежегодно ученые пересматривают значение времени, исходя из политических решений и событий, которые таят в себе потенциальную опасность для человечества.