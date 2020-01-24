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13:04   24 Января 2020
Россия

Встреча Путина и Зеленского до саммита «нормандской четвертки» не запланирована

Встреча Путина и Зеленского до саммита «нормандской четвертки» не запланирована

Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита «нормандской четвертки» не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 24 января.

По словам представителя Кремля, Путину также не удалось обсудить вопросы с вице-президентом США Майком Пенсом и главой Франции Эмманюэлем Макроном на форуме памяти жертв Холокоста. Мероприятие состоялось 22-23 января в Израиле.

«Контакты были только с израильским руководством. Это был длинный насыщенный, церемониальный день», — напомнил Песков.

Проведение встречи лидеров Палестины и Израиля также не обсуждалось, отметил пресс-секретарь. По его словам, палестинские коллеги замерли в ожидании большой сделки по Ближнему Востоку.

«Они, безусловно, не хотели бы в этой большой сделке чего-то, что может навредить ближневосточным делам», — подчеркнул Песков

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков

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