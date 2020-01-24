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13:02   24 Января 2020
Россия

Песков рассказал подробности о встрече Путина и Нетаньяху в Израиле

Песков рассказал подробности о встрече Путина и Нетаньяху в Израиле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности о встрече российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая состоялась накануне. По словам Пескова, Путин рассказал Нетаньяху о своем визите в Дамаск. 

«Президент сформулировал в ходе выступления инициативу для пятерки Совбеза: провести в этом году саммит для того, чтобы говорить о критической массе вызовов на региональном, на международном уровнях. Чтобы эти страны пятерки остановили это. Поставить себя выше разногласий, чтобы приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые стоят. Чтобы эти пять стран взяли ответственность за разрядку», — сообщил представитель Кремля. 

Песков подчеркнул, что инициатива уже получила поддержку от некоторых стран. В частности, ее поддержал поддержал Китай, а также президент Франции Эммануэль Макрон. Глава пресс-службы напомнил, что в скором времени Путин направит странам послания, которые будут содержать больше конкретики.

«Эти послания будут направлены в ближайшее время», — уточнил Песков.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика

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