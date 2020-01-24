Роспотребнадзор не выявил случаев заражением коронавирусом в России

Роспотребнадзор заявил, что новых случаев подозрения на заражение коронавирусом в России не обнаружено.

«Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор просит российских туристов, уезжающих в Китай, соблюдать меры предосторожности, такие как мытье рук перед приемом пищи и после нахождения в местах массового скопления людей. Также не рекомендуются находится рядом с общественными рынками, где можно найти морепродукты и мясо. Туристов просят не посещать зоопарки, не контактировать с животными и пить только бутилированную воду.

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», — заявили представители ведомства.

По имеющейся информации, на всех пунктах пропуска на российских границах проходит удвоенный контроль за лицами, пребывающими из неблагополучных регионов.