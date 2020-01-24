Бредихин уверен, что народ Ирака мечтает о выводе войск США с оккупированных территорий

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что США в Ираке не ведут борьбу с терроризмом, а оккупируют чужие земли. С ним соглашается политолог Иван Аркатов и поддерживает мысль о том, что американцам пора домой.

Операция так называемой международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ) на территории Ирака до сих пор приостановлена, это подтвердил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. По его словам, сейчас Вашингтон сосредоточен на обеспечении безопасности сил.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди выдвинул требования о том, что США должны покинуть территорию страны и вывести войска после того, как убили в Ираке командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. В Багдаде убийство назвали нарушением условий размещения армии Соединенных Штатов. Депутаты Ирака проголосовали за вывод американских войск с территории страны.

Антон Бредихин уверен, что иракцы мечтают о выводе американских войск из страны. Эксперт говорит, что США загостились на чужой территории и должны отправиться домой, воплотив в жизнь антивоенный лозунг «Янки, гоу хоум!». По словам Бредихина, то, что американцы делают в Ираке, не является борьбой с терроризмом.

«Это распоряжение оккупированной территорией, и Трамп это прекрасно понимает. Использование Ирака как плацдарма для расшатывания ситуации в сопредельных странах американцами считается нормой. Но это не норма по международным стандартам, войскам НАТО пора домой», — передает слова Бредихина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Политолог Иван Аркатов говорит, что приостановка активных действий американского контингента в Ираке является вполне логичной.

«США сами себе осложнили жизнь, нанеся удар по иранскому генералу Сулеймани. Они сосредоточены на организации собственной безопасности. Сейчас появилось еще больше заинтересованных лиц в том, чтобы "насолить" военным США, потому что они понимают, что могут получить вознаграждение от Ирана», — говорит Аркатов.

По словам эксперта, США сейчас решают на Ближнем Востоке свои геополитические задачи и хотят держать регион под контролем. Но если американцы покинут территорию, жители Ирака вздохнут спокойно, говорит политолог.