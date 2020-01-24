Представитель Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани подарком США для ИГ*

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что убийство генерала Касема Сулеймани стало «большим подарком» террористам от США.

Также Тахт-Раванчи отметил, что вывод американского контингента с Ближнего Востока – наиболее эффективный способ достижения мира.

«Самый эффективный способ обеспечения мира и безопасности в регионе — это вывод американских войск», — отметил представитель Ирана.

Напомним, что 3 января 2020 года силы США по личному приказу президента Дональда Трампа убили иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Принятая в декабре 1948 года Декларация о правах человека гласит, что у каждого есть право на жизнь, и ни один человек не является виновным, пока его вина не доказана в суде. Сулеймани никто не приговаривал к смертной казни, в отношении него международный суд не выдвигал никаких обвинений. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп просто решил, что его не устраивают действия этого иранского генерала.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ