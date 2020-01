Главы Еврокомиссии и Совета ЕС подписали соглашение по Brexit,

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза в пятницу было подписано главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйнен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем микроблоге Twitter, отметив, что следующим шагом станет ратификация данного договора Европарламентом.

Мишель, со своей стороны отметил, что Великобритания и Европейский союз открыли новую главу взаимоотношений в качестве союзников и партнеров.

Накануне, комитет Европарламента по конституционным вопросам провел экстренное заседание, на котором поддержал соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза. Голосование по данному соглашению планируется провести 29 января, а затем документ сразу будет формально утвержден Советом Евросоюза.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E