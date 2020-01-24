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12:28   24 Января 2020
Весь мир

Главы Еврокомиссии и Совета ЕС подписали соглашение по Brexit,

Главы Еврокомиссии и Совета ЕС подписали соглашение по Brexit,

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза в пятницу было подписано главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйнен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем микроблоге Twitter, отметив, что следующим шагом станет ратификация данного договора Европарламентом.

«Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать», — написала председатель ЕК.

Мишель, со своей стороны отметил, что Великобритания и Европейский союз открыли новую главу взаимоотношений в качестве союзников и партнеров.

Главы Еврокомиссии и Совета ЕС подписали соглашение по Brexit,

Накануне, комитет Европарламента по конституционным вопросам провел экстренное заседание, на котором поддержал соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза. Голосование по данному соглашению планируется провести 29 января, а затем документ сразу будет формально утвержден Советом Евросоюза.

 

Главы Еврокомиссии и Совета ЕС подписали соглашение по Brexit,

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Автор: Александр Люблинский
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