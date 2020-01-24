Армейские международные игры — 2020 будут более зрелищными, пообещал глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы министерства, организаторы повышают сложность трасс, а также судейские требования. Кроме того, несколько испытаний объединят в одно, а в ряд конкурсов включат новые элементы. Это сделали для того, чтобы поединки смотрелись еще зрелищнее, подчеркнул Шойгу.

«Для проведения соревнований на высоком уровне предстоит большая, скрупулезная работа. Особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию и логистике», — заявил глава Минобороны РФ.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что Армейские международные игры и форум «Армия» в 2020 году пройдут одновременно, при этом формат будет совершенно новый. Результаты состоявшегося в прошлом году юбилейного форума побили все рекорды. На нем представили более 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения и поучаствовали свыше 1,3 тысячи предприятий.