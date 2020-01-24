Новость о «досрочных выборах» заставила либералов лепить из Жукова лидера новых протестов

Резко возросшая активность осужденного за экстремизм студента ВШЭ Егора Жукова в качестве двигателя протестных настроений среди молодежи может оказаться свидетельством усиливающейся подготовки так называемой «оппозиции» к новым провокационным действиям в преддверии парламентских выборов.

«Самый известный студент» Высшей школы экономики Егор Жуков продолжает свое уверенное восхождение на либерально-оппозиционный Олимп. При этом влиятельные кураторы осужденного за экстремизм молодого либертарианца, очевидно, начинают паниковать из-за новостей о возможных досрочных выборах в Государственную Думу.

Вместо тысячи слов

Не исключено, что именно на этом фоне влиятельные спонсоры протестной активности в России, одним из которых является беглый олигарх Михаил Ходорковский, всеми силами пытаются раскрутить «новую икону» псевдооппозиции. Ведь после череды оглушительных провалов команды блогера Алексея Навального и его помощницы Любови Соболь противникам «тоталитарного режима» жизненно необходимо в кратчайшие сроки создать новый образ «борца за права и свободы» граждан, который смог бы запустить новую волну искусственно раздутого недовольства в обществе.

На эту роль, по всей видимости, и был выбран Егор Жуков, которому теперь предстоит не только на словах, но и на деле доказать свою способность возглавить движение по дестабилизации ситуации в стране. В последнее время студент стремительно начал выбираться из «подполья», заручившись поддержкой авторитетных сторонников антигосударственной деятельности в России.

Проверка на прочность

В частности, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов любезно предоставил Жукову возможность вести передачу «Условно Ваш». На сегодняшний день молодой человек провел уже два эфира, причем в первом из них ему разрешили побеседовать не «абы с кем», а с самим Ходорковским. Таким образом либералы пытаются вывести Жукова на новый уровень, демонстрируя, что он способен достойно вести дискуссии с серьезными политическими фигурами. Хотя второй эфир, на который в качестве гостя был приглашен лидер ЛДПР Владимир Жириновский, доказал обратное.

В ходе беседы Жуков пытался задавать бестактные и даже провокационные вопросы о политической ситуации в России, однако парламентарий, известный своей прямолинейностью и жесткостью высказываний, не позволил вовлечь себя в бессмысленные разглагольствования на тему противостояния оппозиции и власти. В итоге студенту, страдающему юношеским максимализмом, оставалось лишь безосновательно критиковать работу государственного аппарата на уровне кухонных дебатов «надо менять власть», не предлагая при этом никаких альтернативных идей по повышению уровня жизни россиян.

В коморке, что за актовым залом

Но одними разговорами на проплаченном Ходорковским радио нового «лидера оппозиции» не взрастить, и поэтому выход Егора Жукова «в свет» был вполне ожидаемым. Конечно, на «большую сцену» выпускать юного бунтаря пока рано, а видимость оппозиционной активности обществу демонстрировать надо. К тому же, парламентские выборы неизбежно приближаются, и российским либералам необходимо «прощупать почву», определить шансы на организацию и проведение будущих протестных акций и массовых беспорядков.

Кроме того, американское издание Bloomberg, известное своими информационными вбросами о происходящих в России событиях, уже начало распространять слухи о досрочных выборах в Госдуму после кадровых перестановок в правительстве. Подобного рода публикации вполне могли вызвать приступ паники в псевдооппозиционных кругах, ведь, если голосование состоится не в 2021 году, как запланировано, а уже в 2020-м, у ненавистников нынешних властей, так отчаянно пытающихся раскачать ситуацию в стране, почти не остается времени на тщательную подготовку.

Очевидно, страх потерпеть очередное унизительное поражение подталкивает представителей либерального мира уже сейчас начинать репетиции провокационных протестных спектаклей, главную роль в которых может сыграть именно Егор Жуков. Он уже начал собирать студентов Высшей школы экономики на мини-митинги непосредственно в стенах учебного заведения, и пламенными речами призывать их к борьбе с «произволом» царящего в стране «режима».

Примечательно, что Жуков, выступая перед собравшимися умудрился связать с политикой изменения во внутреннем уставе вуза, согласно которым студентам и сотрудникам запрещено делать публичные заявления и подписывать открытые письма, представляясь учащимся или сотрудником университета. По словам либертарианца, сейчас власти страны через руководство учебного заведения якобы пытаются склонить студентов в аполитичность и перекрыть свободу слова, хотя на самом деле руководство ВШЭ не хочет, чтобы политические заявления делались учащимися от лица университета.

В связи с этим Жуков призывает студентов ВШЭ подписать письмо и тем самым выступить «против системы», называя это «серьезным политическим действием». Кроме того, он подчеркнул, что этого будет недостаточно, и поэтому необходимо придумать «какие-то новые, более интересные формы активности».

Таким образом спонсоры массовых беспорядков смогут проверить новоиспеченного экстремиста в деле и убедиться, способен ли он повести за собой толпу, а также оценить степень готовности столичной молодежи быть ведомыми лживыми пропагандистскими лозунгами, звучащими исключительно в интересах откровенных противников России.