Румыния потребовала объяснений из-за слов Зеленского об оккупации

Министерство иностранных дел Румынии требует объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности. Об этом пишет «Обозреватель» в пятницу, 24 января.

Говоря о событиях столетней давности, Зеленский отметил, что «большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии». При этом в английской версии сайта главы государства слово «заняли» перевели как occupied — оккупировали.

«Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в публичной речи президента Украины», — говорится в сообщении.

Посол Украины в Румынии Александр Банков уже извинился за инцидент. Он подчеркнул, что «неприятная ситуация является результатом неправильного перевода и необоснованного толкования». На сайте слово occupied заменили на taken.