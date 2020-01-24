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 Румыния потребовала объяснений из-за слов Зеленского об оккупации

Румыния потребовала объяснений из-за слов Зеленского об оккупации

12:34   24 Января 2020
Весь мир

Румыния потребовала объяснений из-за слов Зеленского об оккупации

Румыния потребовала объяснений из-за слов Зеленского об оккупации

Министерство иностранных дел Румынии требует объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности. Об этом пишет «Обозреватель» в пятницу, 24 января.

Говоря о событиях столетней давности, Зеленский отметил, что «большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии». При этом в английской версии сайта главы государства слово «заняли» перевели как occupied — оккупировали.

«Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в публичной речи президента Украины», — говорится в сообщении.

Посол Украины в Румынии Александр Банков уже извинился за инцидент. Он подчеркнул, что «неприятная ситуация является результатом неправильного перевода и необоснованного толкования». На сайте слово occupied заменили на taken.

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Автор: Арсений Аскольский
#румыния

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