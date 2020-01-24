«Останкино» проверяют после угрозы взрыва

Московский телецентр «Останкино» проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящий момент оперативные службы проверяют здание телецентра.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва телецентра "Останкино". Специалисты оперативных служб работают на месте, информация проверяется», — заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 января, сотрудники экстренных служб проверяют после сообщений об угрозе взрыва пять школ, 12 районных судов и роддом в Москве. В Подмосковье идет проверка четырех торговых центров.

В декабре 2019 года в Санкт-Петербурге и Москве начали поступать анонимные сообщения об угрозах взрывов общественных зданий, судов и торговых центров. Ни одно из сообщений не подтвердилось.