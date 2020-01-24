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12:06   24 Января 2020
Россия

«Останкино» проверяют после угрозы взрыва

«Останкино» проверяют после угрозы взрыва

Московский телецентр «Останкино» проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящий момент оперативные службы проверяют здание телецентра.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва телецентра "Останкино". Специалисты оперативных служб работают на месте, информация проверяется», — заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 января, сотрудники экстренных служб проверяют после сообщений об угрозе взрыва пять школ, 12 районных судов и роддом в Москве. В Подмосковье идет проверка четырех торговых центров.

В декабре 2019 года в Санкт-Петербурге и Москве начали поступать анонимные сообщения об угрозах взрывов общественных зданий, судов и торговых центров. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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Автор: Роман Самойлов
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