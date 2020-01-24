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Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

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12:08   24 Января 2020
Ближнее зарубежье

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили в 2019 году российское гражданство, сообщает МВД РФ. Согласно опубликованной ведомством статистике, за минувший год гражданами РФ стали 299 тысячи 422 украинца. 

Как отметили в МВД, в течение 2019 года ведомство приняло более 53,3 тысячи решений о предоставлении вида на жительство для граждан Украины. Сейчас на основании такого документа в РФ проживает почти 16 тысяч человек из этой страны. Кроме того, временное проживание в России получили почти 54 тысячи украинцев в минувшем году. 

Также в ведомстве сообщили, что за прошедший год Россию с частными визитами посетило более 550 тысяч украинцев, в том числе в качестве туристов, студентов и рабочих. Всего на миграционный учет в 2019 году поставлено более 1,6 миллиона человек из Украины.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика #гражданство

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