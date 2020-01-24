Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков поприветствовал помощь Германии блокадникам Ленинграда

Песков поприветствовал помощь Германии блокадникам Ленинграда

Навальный поддержал телеведущую Водонаеву, назвавшую российских детей «рабами»

Навальный поддержал телеведущую Водонаеву, назвавшую российских детей «рабами»
Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

 Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане
Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд

Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд

 Румыния потребовала объяснений из-за слов Зеленского об оккупации

Румыния потребовала объяснений из-за слов Зеленского об оккупации

Песков поприветствовал помощь Германии блокадникам Ленинграда

Песков поприветствовал помощь Германии блокадникам Ленинграда

Навальный поддержал телеведущую Водонаеву, назвавшую российских детей «рабами»

Навальный поддержал телеведущую Водонаеву, назвавшую российских детей «рабами»
Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

 Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане
Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд

Политика США приблизила мир к Судному дню на двадцать секунд

 Румыния потребовала объяснений из-за слов Зеленского об оккупации

Румыния потребовала объяснений из-за слов Зеленского об оккупации

12:14   24 Января 2020
Россия

Один человек погиб и 16 пострадали при столкновении автобусов в Ярославле

Один человек погиб и 16 пострадали при столкновении автобусов в Ярославле

Два пассажирских автобуса и легковой автомобиль столкнулись в пятницу утром на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы, в результате чего погиб один человек и 16 получили травмы различной степени тяжести, семеро из них были госпитализированы.

О дорожно-транспортном происшествии сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ярославской области:

«По предварительной информации, произошло столкновение автобуса «ЛиАЗ» с двигавшимся в попутном направлении другим автобусом «ЛиАЗ», после чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, в медучреждения доставлены 7 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что часть пострадавших в ДТП самостоятельно обратилась за медицинской помощью в больницу имени Соловьева.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС, медики, оперативно-следственная группа и представители ДПС ГИБДД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #дтп #автобус #происшествия #чп #ярославль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...