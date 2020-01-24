Один человек погиб и 16 пострадали при столкновении автобусов в Ярославле

Два пассажирских автобуса и легковой автомобиль столкнулись в пятницу утром на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы, в результате чего погиб один человек и 16 получили травмы различной степени тяжести, семеро из них были госпитализированы.

О дорожно-транспортном происшествии сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ярославской области:

«По предварительной информации, произошло столкновение автобуса «ЛиАЗ» с двигавшимся в попутном направлении другим автобусом «ЛиАЗ», после чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, в медучреждения доставлены 7 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что часть пострадавших в ДТП самостоятельно обратилась за медицинской помощью в больницу имени Соловьева.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС, медики, оперативно-следственная группа и представители ДПС ГИБДД.