Орешкин заявил, что мировые компании положительно оценили изменения в правительстве РФ

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что представители международного бизнеса с оптимизмом смотрят на изменения правительства РФ. Он отметил, что предприниматели готовы прийти в российскую экономику с новыми проектами.

«Настроение у них очень позитивное, они с позитивом смотрят на те изменения, которые сейчас произошли в российском правительстве, видят те инициативы, которые были заложены еще в последние годы. И с точки зрения делового климата позиция России — 28 место (в рейтинге Doing Business), мы продолжаем продвигаться вперед», — отметил Орешкин.

Сейчас в экономике страны «заложены» проекты и изменения, которые реализуются в ближайшие годы, заявил помощник президента. Они направлена, прежде всего, на улучшение условия ведения бизнеса в России.