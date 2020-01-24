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Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

Порядка 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

 Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане
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11:56   24 Января 2020
Россия

Орешкин заявил, что мировые компании положительно оценили изменения в правительстве РФ

Орешкин заявил, что мировые компании положительно оценили изменения в правительстве РФ

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что представители международного бизнеса с оптимизмом смотрят на изменения правительства РФ. Он отметил, что предприниматели готовы прийти в российскую экономику с новыми проектами.

«Настроение у них очень позитивное, они с позитивом смотрят на те изменения, которые сейчас произошли в российском правительстве, видят те инициативы, которые были заложены еще в последние годы. И с точки зрения делового климата позиция России — 28 место (в рейтинге Doing Business), мы продолжаем продвигаться вперед», — отметил Орешкин.

Сейчас в экономике страны «заложены» проекты и изменения, которые реализуются в ближайшие годы, заявил помощник президента. Они направлена, прежде всего, на улучшение условия ведения бизнеса в России.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #правительство #бизнес #помощник президента #орешкин

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